شيرين عبد الوهاب تحيي حفلين غنائيين في جدة والكويت

تعيش الفنانة شيرين عبد الوهاب، حالة من النشاط الفني حيث تستعد لأحياء حفل غنائي كبير يوم الجمعة الموافق 17 يناير الجاري في جدة.



كما تحيي حفل غنائي آخر يوم الجمعة الموافق يوم 24 يناير برفقة الفنان نبيل شعيل في الكويت.



ومن المتوقع أن تقدم شيرين عبد الوهاب، عدد كبير من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها :"حبه جنة"، و"نساي"، و"الوتر الحساس"، و"الكدابين"، و"ضعفي"، و"على بالي"، وغيرها من الأغاني.



يذكر أن أخر البومات شيرين، الفنية البوم "نسّاي"، والذي حقق نجاح كبير جدًا فور طرحه في الأسواق.



