الصاوي يكتفي بفضية "سيرياس ايه" للكاراتيه

اكتفى علي الصاوي نجم منتخب مصر للكاراتيه ، بالحصول على الميدالية الفضية ببطولة "سيرياس ايه" المقامة في تشيلي.



وخسر الصاوي في نهائي وزن 67 كجم من التركي بوراك أويجور في نهائي البطولة المقامة بسانتياجو بشيلي بمشاركة 466 لاعبًا يمثلون 65 دولة.



وتعد البطولة هي أولى بطولات هذا العام في مشوار التأهل لأولمبياد طوكيو الصيف الجاري.



يشار إلى أن المنتخب الوطني يشارك في البطولة، بقائمة من 8 لاعبين هم: ياسمين حمدي بيومي، وجيانا فاروق، ورضوى سيد محمود، وسارة عاصم، وفريال أشرف، وعلي الصاوي، وأحمد أشرف شوقي، وعبد الله ممدوح.