الصين تطلق أسرع قطار في العالم بدون سائق

تخطت الصين لتوها خطوة جديدة في خططها الواسعة للتوسع في السكك الحديدية عالية السرعة، لتنافس دول العالم بسكك حديدية هي الأولى من نوعها، حيث قطارات فائقة السرعة وتسيير بدون سائق.



دخل خط السكك الحديدية عالي السرعة البالغ طوله 108 أميال والذي يربط العاصمة بالمدينة المضيفة الأولمبية تشانغجياكو الخدمة، والذي قلل من وقت السفر بين الساعتين من ثلاث ساعات إلى 47 دقيقة، بحسب ما نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



ويطلق على القطار "الرصاصي" وهو جزء من سلسلة Fuxing الصينية، الذي يمكن أن يصل طوله إلى 350 كيلومتر في الساعة "217 ميلًا في الساعة" بدون سائق.

ويعتبر هو القطار الأول من نوعه في العالم، كما تم يطلق عليها أول خط سكة حديد عالي السرعة في العالم، ويستغرق بناء الخط حوالي أربع سنوات ، ويشار إليه أيضًا باسم سكة حديد جينغ-جانغ فائقة السرعة، ويربط بين بكين ويانتشينغ وتشانغجياكو ، والتي ستستضيف جميعها ثلاثة أحداث خلال الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة.



وسيتوقف القطار في 10 محطات ، بما في ذلك بادالينغ تشانغ تشنغ وهو القسم الأكثر شعبية في سور الصين العظيم.