AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عقب القبض على زوجته.. تصريحات جديدة من كارلوس غصن

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:24 ص
كارلوس غصن
كارلوس غصن
Advertisements
قسم الخارجي
أكد كارلوس غصن، المدير السابق لشركة "نيسان" للسيارات على شعوره بالارتياح حالة وصوله الأراضي اللبنانية قادما من اليابان.

وقال غصن في حواره إلى فضائية العربية السعودية ، إن الاتهامات الموجهة إليه، ليست صحيحة، ولا تستدعي توقيفه، مضيفا : "أنا في لبنان وأحترم البلد والضيافة التي أُعطيت لي، ولن أقوم بأي شيء قد يؤثر سلبًا على السلطات اللبنانية، لذلك سألتزم الصمت ولن أعلن عن أي شيء يؤذي المصالح اللبنانية اليابانية".

تأتي هذه التصريحات وسط مطالب من السلطات اليابانية إلى الإنتربول الدولي بتسليم غصن من لبنان إليها، بسبب عدم وجود اتفاقية تسليم متهمين بين الدولتين.

وأصدر ممثلو ادعاء يابانيون، مذكرة اعتقال بحق زوجة غصن لاتهامها بالشهادة الزور.

وكان كارلوس غصن استطاع الهروب من الأراضي اليابانية إلى لبنان، وذلك متخفيا داخل صندوق الة موسيقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على طريقة عوكل الجن.. كيف هرب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان

وزير لبناني يكشف حقيقة ضلوع بيروت في تهريب كارلوس غصن من اليابان

كارلوس غصن وسر صندوق الفرقة الموسيقية

بسبب تهريب زوجها من اليابان.. رحلة كارول غصن من نجمة أزياء شهيرة لزوجة مطلوبة أمنيا

كارلوس غصن .. مذكرة اعتقال لزوجته بسبب شهادة زائفة

كارلوس غصن: تعرضت لضغوط وتهديدات لعائلتي أثناء التحقيقات في اليابان

ترشيحاتنا

أول صور.. محمود العسيلى وزوجته في المالديف.. شاهد

الإقامة بـ100 دولار.. تعرف على خطة أردوغان لابتزاز مصر.. فيديو

حمادة صدقي يرد.. هل يتحمل سموحة الشرط الجزائي في عقده مع الهلال؟.. فيديو

هاني حتحوت يكشف عن شرط سيسكا البلغاري لبيع مهاجمه للأهلي.. فيديو

عثر عليها ملفوفة في سجادة.. القبض على قاتل عشيقته بالسيدة زينب

أحمد علي يكشف أسباب رحيله عن الجونة.. وتفاصيل خناقة حسام غالي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد