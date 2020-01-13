عقب القبض على زوجته.. تصريحات جديدة من كارلوس غصن

أكد كارلوس غصن، المدير السابق لشركة "نيسان" للسيارات على شعوره بالارتياح حالة وصوله الأراضي اللبنانية قادما من اليابان.



وقال غصن في حواره إلى فضائية العربية السعودية ، إن الاتهامات الموجهة إليه، ليست صحيحة، ولا تستدعي توقيفه، مضيفا : "أنا في لبنان وأحترم البلد والضيافة التي أُعطيت لي، ولن أقوم بأي شيء قد يؤثر سلبًا على السلطات اللبنانية، لذلك سألتزم الصمت ولن أعلن عن أي شيء يؤذي المصالح اللبنانية اليابانية".



تأتي هذه التصريحات وسط مطالب من السلطات اليابانية إلى الإنتربول الدولي بتسليم غصن من لبنان إليها، بسبب عدم وجود اتفاقية تسليم متهمين بين الدولتين.



وأصدر ممثلو ادعاء يابانيون، مذكرة اعتقال بحق زوجة غصن لاتهامها بالشهادة الزور.



وكان كارلوس غصن استطاع الهروب من الأراضي اليابانية إلى لبنان، وذلك متخفيا داخل صندوق الة موسيقية.