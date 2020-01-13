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رياضة

بروتوكول بين وزارتي الرياضة والتعليم والجبلاية لنشر الكرة النسائية

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
عقدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف علي الكرة النسائية اجتماعا مع الدكتورة إيمان حسن عضو الاتحاد الرياضي للمدارس بوزارة التربية والتعليم في حضور الدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية باتحاد الكرة تم خلاله مناقشة الأمور الخاصة باقامة دوري المدارس للكرة النسائية من أجل نشر اللعبة وانشاء قاعدة للمنتخبات الوطنية ومنح الطالبات المشاركات في دوري المدارس الحافز الرياضي.

كما تم الاتفاق علي تنظيم دورة لكرة القدم النسائية للمدارس للمرحلة الإعدادية في النصف الثاني من شهر رمضان القادم بمشاركة 16 محافظة علي مستوي الجمهورية .

وكان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد رحب بالفكرة خلال استقباله سحر عبد الحق كما رحب بعمل بروتوكول بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة ووزارة التربية والتعليم بإدخال الحافز الرياضي بالمدارس للاعبات المشاركات أسوة بالبروتوكول الذي تم توقيعه مع اتحاد كرة اليد كما أكد علي حضور المهرجان في رمضان .

وقالت سحر عبد الحق أن دوري المدارس للفتايات فرصة كبيرة لانشاء قاعدة للعبة في مصر ونشرها وانتقاء العناصر المميزة للانضمام للمنتخب الوطني للشابات بالإضافة إلي تكوين منتخب مصر مواليد 2005
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