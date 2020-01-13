ضباط قاعدة عين الأسد يفجرون مفاجآت حول الصواريخ الإيرانية

أجرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية جولة داخل قاعدة عين الأسد، بالعراق، والتي تتواجد فيها قوات من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، حيث تعرضت لقصف بصواريخ إيرانية الأربعاء الماضي.



وقالت مراسلة سي ان ان، وهي تتجول داخل أحد المباني المدمرة بالكامل جراء الصواريخ الإيرانية، إن القوات الأمريكية كانت على علم بوجود هجوم وشيك على القاعدة ما جعلهم يختبئون بعيدا عن القاعدة، أما داخل مخابئ أو خارج القاعدة.



وصرح ضباط داخل القاعدة بأنه تم نقل معظم القوات إلى خارج القاعدة، ولجأ البعض الاخر إلى الملاجئ، وذلك في تمام الساعة 11 مساءا بتوقيت العراق، ثم اطلقت الصواريخ على القاعدة بحلول الساعة 1.30 صباحا بتوقيت العراق.



واستمر الهجوم على القاعدة لمدة ساعتين، حيث استهدف المناطق الأمريكية فقط من القاعدة، والتي تستحوذ على ربع مساحة القاعدة العراقية.



وتعجب الضباط من المعجزة التي حدثت حيث لم يصب أي صاروخ الملاجئ التي يتواجد فيها الجنود الأمريكيين، رغم سقوطها بالقرب من المخابئ.



وأخبر مصدر دبلوماسي الشكة الأمريكية أن العراق قد وجه تحذيرًا مسبقًا إلى الولايات المتحدة بشأن "القواعد التي ستضرب" بعد قيام المسؤولين الإيرانيين بنقل المعلومات.



