AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضباط قاعدة عين الأسد يفجرون مفاجآت حول الصواريخ الإيرانية

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أجرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية جولة داخل قاعدة عين الأسد، بالعراق، والتي تتواجد فيها قوات من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، حيث تعرضت لقصف بصواريخ إيرانية الأربعاء الماضي.

وقالت مراسلة سي ان ان، وهي تتجول داخل أحد المباني المدمرة بالكامل جراء الصواريخ الإيرانية، إن القوات الأمريكية كانت على علم بوجود هجوم وشيك على القاعدة ما جعلهم يختبئون بعيدا عن القاعدة، أما داخل مخابئ أو خارج القاعدة.

وصرح ضباط داخل القاعدة بأنه تم نقل معظم القوات إلى خارج القاعدة، ولجأ البعض الاخر إلى الملاجئ، وذلك في تمام الساعة 11 مساءا بتوقيت العراق، ثم اطلقت الصواريخ على القاعدة بحلول الساعة 1.30 صباحا بتوقيت العراق.

واستمر الهجوم على القاعدة لمدة ساعتين، حيث استهدف المناطق الأمريكية فقط من القاعدة، والتي تستحوذ على ربع مساحة القاعدة العراقية.

وتعجب الضباط من المعجزة التي حدثت حيث لم يصب أي صاروخ الملاجئ التي يتواجد فيها الجنود الأمريكيين، رغم سقوطها بالقرب من المخابئ.

وأخبر مصدر دبلوماسي الشكة الأمريكية أن العراق قد وجه تحذيرًا مسبقًا إلى الولايات المتحدة بشأن "القواعد التي ستضرب" بعد قيام المسؤولين الإيرانيين بنقل المعلومات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد انتقامي على اغتيال سليماني.. الحرس الثوري يقصف قاعدة عين الأسد بالعراق

مداها 300 كيلومتر.. مصادر: الهجوم على القواعد الأمريكية بصواريخ الفاتح 110

تهديدات إيرانية: حزب الله جاهز لقصف إسرائيل

هجوم الانتقام | إيران تقصف قاعدتين أمريكيتين في العراق.. وترامب يناقش الرد

10 معلومات عن قاعدة عين الأسد.. هنا ردت إيران على اغتيال قاسم سليماني.. صور

شاهد| رد فعل الإيرانيين خلال إطلاق الصواريخ على القاعدة الأمريكية

ترشيحاتنا

الشرط الجزائي يشعل الأزمة بين صدقي والهلال.. التفاصيل كاملة

بعد إطلاق سراح فادى الهاشم.. تفاصيل جديدة فى قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم

العش: ندمت على ترك الإسماعيلي أكثر من رحيلي عن الأهلي

تحرك عاجل من البرلمان لتأجيل تطبيق زيادة شرائح الكهرباء فى يوليو 2020

الساعة بـ ٢١٥ دولار.. منزل بروس لي يتحول إلى وكر للدعارة بعد 35 عاما من وفاته.. فيديو

مصرع البرتغالي باولو جونسالفيس أثناء منافسات رالي داكار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن i Interaction EASE الاختبارية ذاتية القيادة.. صور

40 صورة من عزاء والد إيهاب توفيق بحضور نجوم الفن والرياضة.. فيديو

سلاسل وجاكت رجالي.. جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة من جديد