وزير النقل: لن أترك الطريق الدائري يقهرني.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي والإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الاثنين.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



الوطن

السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية ميركل لتباحث حول الأزمة الليبية.



المصرى اليوم



على عبد العال: متضامنون مع الليبيين فى معركتهم ضد الإرهاب



الجمهورية



فى احتفالية قادها مستقبل وطن..تكريم عبدالرازق توفيق وعمرو الخياط..عمرو عبد السميع وعبد المجيد والإبراشى وموسى والديهى والباز وخير وإسعاد أفضل الإعلاميين



الشروق



كامل الوزير: لن أترك الطريق الدائرى يقهرنى وسيكون مفخرة للمصريين





