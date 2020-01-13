محافظ القليوبية يوجه ببيع مخلفات مشروع الـ 30 مليون بيضة فى الخانكة

واصل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولاته الميدانية المفاجئة بمدينتي الخانكة وقليوب للوقوف على الخدمات واستطلاع مشاكل المواطنين وتحديد مواطن الخلل والقصور التي تعرقل سير العمل، والبدء في التعامل مع المشكلة ميدانيا بحضور المسئولين عنها حيث قام المحافظ بجولة مفاجئة على عدد من المشروعات وأماكن تقديم الخدمة.



بدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة في مدينة الخانكة حيث تفقد المشروع واستمع لشرح من المدير الإداري عن مهام المشروع في حضور مدير الطب البيطري ووكيل وزارة الزراعة ورئيس مدينة الخانكة وأعضاء مجلس إدارة المشروع ومديري إدارات المالية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة الميداني، ويتكون المشروع من مصنعين للأعلاف والذي يصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن حيث ينتج ١٣٠ طن في الشهر وعنبرين لتربية الدواجن ينتج كل منهما 25 ألف كتكوت، و6 عنابر للبيض ينتج كل منها 22.5 ألف بيضة ، كما تفقد ٢ محطة لإنتاج البيض وقام بمراجعة دفاتر الإنتاج والنافق للعنبرين



وخلال تفقد المحافظ المشروع استاء من الإهمال الذي لاحظه خصوصا بالمبنى الإداري ووجه بتجميع المخلفات وعرضها على مجلس الإدارة وبيعها بالطرق القانونية للاستفادة منها وأيضا إصلاح السيارات والمعدات المعطلة كما أمر بإعادة عمل إستراتيجية لتشغيل المشروع تتضمن إستغلال المساحة بالكامل والتي تقرب من 50 فدان لمضاعفة الإنتاج وزيادة الدخل المالي للمشروع.



كما أشرف المحافظ خلال الجولة اليوم على حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على مركز ومدينة قليوب وطالب رئيس المدينة باستمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي ومخالفات البناء بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية من خلال المتابعة الميدانية الدورية لرصد هذه الحالات وإزالتها في المهد للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة، مشيرًا إلى ضرورة محاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على حقوق الدولة وصون أرواح مواطنيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .