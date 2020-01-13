تداول امتحان انجليزية 2 ثانوي عبر فيسبوك.. وطالبة تسأل عن ترجمة زلزال

بدأت منذ قليل عملية تداول لصور قيل إنها تخص امتحان اللغة الانجليزية ، الذي يؤديه طلاب 2 ثانوي الآن بشكل إلكتروني على التابلت داخل لجان الامتحانات.



يأتي ذلك على جروب تانية ثانوي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حيث نشر الطالب صور الامتحان و قال (عايز الحل يا جماعة) ، وذلك بعد مرور اقل من نصف ساعة على بدء زمن الامتحان الذي بدأ رسميا على منصة الامتحان الالكترونية من التاسعة صباحا ومن المقرر ان ينتهي في تمام الثانية عشره ظهرا



وفي التعليقات سألت احدى الطالبات(هي زلزال ترجمتها ايه ؟!)



ووفقا للمواصفات الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بخصوص امتحان اللغة الاجنبية الاولى للصف الثاني الثانوي ، فيتكون الامتحان من 27 سؤالا منها (20 سؤالًا اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال).



وكانت قد حققت منظومة الامتحانات الالكترونية للسف الثاني الثانوي يوم السبت الماضي نجاحًا كبيرًا؛ حيث استقبلت منصة الامتحان الالكترونية 488 ألف طالب/طالبة بنسبة 90% من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادة اللغة العربية في الفترة الأولى داخل داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

