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أخبار العالم

الجامعة العربية تناقش أهمية دور الإعلام العربي في القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت جامعة الدول العربية أهمية الموضوعات التي تناقشها الدورة العادية الـ12 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي تعقد فى دبي يوم الخميس المقبل، خاصة ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية والتحرك العربي على الساحة الدولية لنصرة شعب فلسطين.
وقال السفير قيس العزاوي الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية - في تصريحات اليوم /الاثنين/ قبيل مغادرته القاهره متوجها الى دبي لرئاسة وفد الجامعة العربية في اجتماعات المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب - "إن الوزراء العرب أمامهم مشروع جدول أعمال يتضمن عددا من البنود الأساسية، ومن بينها الاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وكذلك دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى بند متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، فضلا عن العديد من البنود التي يتابعها مجلس وزراء الإعلام العرب في دوراته المنتظمة".
وأشار إلى أن جدول أعمال المكتب التنفيذي يتضمن أيضا عددا من البنود المهمة التي تم اتخاذ قرارات بشأنها خلال اجتماع الدورة العادية الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك ليتم استعراض ما تم من إجراءات حيال تنفيذها، والوقوف على أية عوائق قد تحول دون مواصلة التنفيذ، واتخاذ التوصيات اللازمة في هذا الشأن.
وأضاف العزاوي أنه في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العادية الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب بتاريخ 17 يوليو 2019 تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات اجتماعي الدورة العادية الـ94 للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية الـ12 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 ‪ يناير الجارى
في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي تضم في عضويتها كبار المسؤولين بوزارات الإعلام والهيئات المعنية بشؤون الإعلام في الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية، وتناقش مشروع جدول أعمال المكتب التنفيذي وترفع التوصيات الخاصة بتلك البنود، بينما تقتصر المشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب على وزراء الإعلام والمسؤولين عن شؤون الإعلام في الدول أعضاء المكتب.
ويضم المكتب التنفيذي خلال هذه الدورة كلا من مصر، الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة فلسطين، قطر، وجمهورية العراق (رئاسة المكتب)، وستشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع بصفتها الدولة المضيفة.. كما سيشارك في الاجتماعين ممثلو المنظمات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية، والتي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب.
ويسبق هذين الاجتماعين فى دبي أيضا الاجتماع الـ15 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، والتى يرأس وفد جامعة الدول العربية فيه الوزير مفوض الدكتور فوزي الغويل مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب.
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