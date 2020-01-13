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أخبار العالم

الصين تدعو للتعامل بشكل ملائم مع حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:51 ص
صدى البلد
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أ ش أ
عن أملها أن يتم التعامل مع حادث طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت في إيران بشكل ملائم حتى لا تتفاقم الأوضاع.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان الجيش الإيراني أمس أول /السبت/ إنه أسقط "عن غير قصد" طائرة الركاب الأوكرانية بسبب خطأ بشري.

وقال شوانغ إن الصين تعرب عن مواساتها وتعازيها وتعاطفها مع عائلات ضحايا حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران.

وأضاف أن الصين على تواصل مع الأطراف المعنية، وأنها تأمل أن يتم التعامل مع الأمر بشكل ملائم حتى لا تتفاقم الأوضاع.

وكانت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينج 737" تحمل على متنها 167 راكبا وطاقم مكون من تسعة أشخاص تحطمت يوم الأربعاء الماضي، بعد وقت قليل من إقلاعها من طهران إلى كييف، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها.
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