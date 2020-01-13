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محافظات

أجهزة مستشفى بسيون معطلة.. زيارة وكيل الصحة بالغربية تكشف مخالفات

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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احمد علي
أمر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ،بسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة بمستشفى بسيون المركزى، بجميع أقسام المستشفى ومحاسبة المقصرين علاوة على تحويل المتغيب للتحقيق.

جاء ذلك أثناء زيارة مفاجئة للمرور على مستشفى بسيون المركزي فجر اليوم برفقة الدكتورة هيام ابو حمر مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، محمد غانم تفتيش مالى وإدارى بمديرية الصحة بالغربية غاده عطيه تفتيش مالي وإداري بمديرية الصحة وبحضور الدكتور خالد عربود مدير مستشفى بسيون المركزى.

تضمنت الزيارة المرور على أقسام الطوارئ والعناية المركزة وقسم الحضانات وقسمى الغسيل الكلوي وقسم العمليات العامه وعمليات العظام وقسم النساء والتوليد والأقسام الداخلى بالمستشفى.

كما أكد على ضرورة التزام الأطباء وجميع العاملين بالمستشفى وتواجدهم بأماكن عملهم.
أجهزة مستشفى بسيون معطلة.. زيارة وكيل الصحة بالغربية تكشف مخالفات
أجهزة مستشفى بسيون معطلة.. زيارة وكيل الصحة بالغربية تكشف مخالفات
أجهزة مستشفى بسيون معطلة.. زيارة وكيل الصحة بالغربية تكشف مخالفات
أجهزة مستشفى بسيون معطلة.. زيارة وكيل الصحة بالغربية تكشف مخالفات
أجهزة مستشفى بسيون معطلة.. زيارة وكيل الصحة بالغربية تكشف مخالفات
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