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اقتصاد

ارتفاع قيمة الجنيه وانخفاض سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 13-1-2020

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:27 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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محمد صبيح
شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين، 13 يناير 2019 ، انخفاضا أمام الجنيه ليواصل ارتفاعه أمام سلة العملات الأجنبية وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الاثنين 13 يناير 2020 ، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الاثنين، شراء 15.89 جنيه ، وبيعا 15.99 جنيه مقابل سعري شراءً 15.95جنيه، وبيعا 16.05 جنيه بتراجع قيمته 6 قروش.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الاثنين، شراءً 17.66 جنيه، وبيعا 17.80 جنيه بمستهل التعاملات.

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأثنين، فقد سجل شراءً 20.63 جنيه، وبيعا 20.88 جنيه.

الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأثنين، شراءً 16.32 جنيه، وبيعا 16.44 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأثنين، فقد سجل شراءً 14.48جنيه، وبيعًا 14.60جنيه.

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الأحد، شراءً 2.29جنيه، وبيعا 2.31 جنيه.
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