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برلمان

اليوم.. البرلمان الحالى يناقش أول استجواب فى تاريخه ضد وزيرة الصحة.. تفاصيل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:02 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
يشهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة د. علي عبد العال، لأول مرة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام، بمحافظة الجيزة، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومة أو الخاصة لتلقي العلاج، وفق جدول أعمال المجلس بأن تكون الجلسة يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد هذه الجلسة شرح المستجوب استجواب ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب من الجهة التنفيذية، والمنوط به فى هذه الحالة وزيرة الصحة.

وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك. ويحق للمستجوب سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصي الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.

ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس، ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.
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