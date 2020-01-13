شوبير يهاجم الـفيفا بسبب اتحاد الكرة

هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلى والمنتخب السابق الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " بشأن مطالبته مسئولي اللجنة الخماسية المكلفين بإدارة اتحاد الكرة المصري بضرورة تفعيل دور المرأة فى الإنتخابات المقبلة للجبلاية.



واقترحت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم على أعضاء اللجنة الخماسية أن يتضمن المجلس الجديد للجبلاية الذي سيتم انتخابه في أغسطس وسبتمبر المقبلين 3 سيدات في حالة الاستقرار على تشكيلة من 11 عضوا وفي حالة تقليص المجلس إلى 9 أعضاء فيجب أن يضم سيدتان اذا أصبح 7 أعضاء يتضمن سيدة.



وأكد أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير " عبر اثير " اون سبورت اف ام " أن وجود المرأة أمر هام ولكن لا يجوز أن يكون بتلك النسبة مشددا ان العدد سيكون كبير للغاية هكذا



وأضاف أحمد شوبير دور المرأة هام وفعال ولكن ليس هكذا مشددا ان كانت المرأة ذات شعبية كبيرة فعليها الفوز منفرده



وتابع أحمد شوبير أن الفيفا سيطالب أيضا بضرورة التزام العضو بعمله في الاتحاد فقط للحد من تعارض المصالح



واستقرت اللجنة الخماسية على أن يكون عدد المجلس الجديد 9 بينهم سيدتان على أن يتم التصويت على هذا المقترح فى الجمعية العمومية العادية لتعديل اللائحة.



ووافقت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا على استمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة والذى يمنع أى عضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين بالجبلاية ، فى الوقت الذى اقترحت فيها مسئولة الفيفا زيادة بند الـ8 سنوات إلى 12 عاما أى 3 دورات أسوة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم .. وهو ما اعترض عليه مسئولو اللجنة الخماسية وتمسكوا باستمرار بند الـ8 سنوات وسيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للجبلاية فى الاجتماع المقبل للتصويت عليه.



واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على الدعوة لجمعية عمومية عادية خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسى، باعتبارها من أهم الملفات التى تم تكليف اللجنة الخماسية بها بعد تعيينها من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.



