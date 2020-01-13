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حوادث

مصرع 5 أشخاص وإصابة اخر في انهيار عقار فى الإسكندرية

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:40 م
انهيار منزل
انهيار منزل
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أحمد عبد العزيز
لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر، اليوم الاثنين، في انهيار عقار بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة العطارين بلاغا يفيد انهيار عقار بشارع عبد المنعم بدائرة قسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص إن العقار مكون من 3 طوابق، بناء قديم، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض برخصة هدم رقم 215 لسنة 2017.

أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر، مشيرا إلى أنه جرى نقل الجثث لمشرحة الإسعاف والمصاب للمستشفى الأميري الجامعي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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