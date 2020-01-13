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ثقافة

ملامح قاعدة مسلة رمسيس الثاني والـ 4 كباش تظهر في قلب ميدان التحرير..صور

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:27 م
قاعدة مسلة التحرير
قاعدة مسلة التحرير
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علاء المنياوي


رصدت كاميرا موقع صدي البلد اعمال انشاء قاعدة خرسانية ضخمة في ميدان التحرير،وذلك تمهيدا لوضع مسلة أثرية عليها.

وبدأت ملامح القاعدة في الظهور،حيث يبلغ وزنها 600 طن،وسيتم وضع مسلة بطول 17 مترا عليها،والمسلة تخص الملك رمسيس الثاني.

كما رصدنا أيضا ظهور ملامح القواعد التي سيتم وضع 4 كباش أثرية عليها،والتي تم نقلها من داخل معابد الكرنك بالاقصر الي القاهرة،وحاليا في أرض الحزب الوطني بميدان عبد المنعم رياض لاستكمال ترميمها مع المسلة.

أعمال إنشاء القاعدة والمسلة والكباش تأتي ضمن مشروع تطوير شامل لميدان التحرير،ويتضمن نظام إضاءة متطور وأشجار وتغيير أرضيات الميدان،بما يناسب الميدان كمكان تاريخي.

كما أن أعمال تطوير الميدان كما قال مصدر بالآثار تأتي لتتناسب مع موكب نقل المومياوات الملكية من التحرير الي متحف الحضارة في الفسطاط،وذلك خلال الشهور المقبلة.
ملامح قاعدة مسلة رمسيس الثاني والـ 4 كباش تظهر في قلب ميدان التحرير..صور
ملامح قاعدة مسلة رمسيس الثاني والـ 4 كباش تظهر في قلب ميدان التحرير..صور
ملامح قاعدة مسلة رمسيس الثاني والـ 4 كباش تظهر في قلب ميدان التحرير..صور
ملامح قاعدة مسلة رمسيس الثاني والـ 4 كباش تظهر في قلب ميدان التحرير..صور
ملامح قاعدة مسلة رمسيس الثاني والـ 4 كباش تظهر في قلب ميدان التحرير..صور
ملامح قاعدة مسلة رمسيس الثاني والـ 4 كباش تظهر في قلب ميدان التحرير..صور
ملامح قاعدة مسلة رمسيس الثاني والـ 4 كباش تظهر في قلب ميدان التحرير..صور
ملامح قاعدة مسلة رمسيس الثاني والـ 4 كباش تظهر في قلب ميدان التحرير..صور
ملامح قاعدة مسلة رمسيس الثاني والـ 4 كباش تظهر في قلب ميدان التحرير..صور
ملامح قاعدة مسلة رمسيس الثاني والـ 4 كباش تظهر في قلب ميدان التحرير..صور
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