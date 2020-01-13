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تعليم

منطقة البحر الأحمر الأزهرية تستعد لامتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:25 م
منطقة البحر الأحمر
منطقة البحر الأحمر الأزهرية
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إبراهيم جادالله
عقد الشيخ عبد الجليل يونس، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الإثنين، اجتماعًا برؤساء ووكلاء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية، بحضور حسن عبد الرحيم، مدير التعليم الابتدائي، ورئيس كنترول الشهادة الإعدادية، و سيد أمين، مدير التعليم الإعدادى، وأحمد إبراهيم، بإدارة ال امتحانات بالمنطقة، لمناقشة الاستعدادات النهائية ل امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي الحالي ، والتى من المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء المقبل.


شدد يونس، خلال الاجتماع على ضرورة التأكد من إعداد مقار اللجان وتأمينها جيدًا، وأهمية تحقيق الانضباط داخل اللجان، وعدم اصطحاب التليفون المحمول سواء للطلاب أو الملاحظين، ماعدا رئيس اللجنة وذلك حتى يمكنه التواصل مع غرفة عمليات ال امتحانات بالمنطقة فى حالة حدوث أي طارئ، وعدم التهاون أو التقصير في هذا الأمر.

وأكد مدير المنطقة الأزهرية ، على عدم السماح بدخول أى أحد من غير العاملين باللجنة إلا المسموح لهم بالزيارة والمتابعة والاطلاع على شخصيتهم بدقة، وأهمية تحري الدقة فى عد أوراق الأسئلة والتأكد من ختم ورقة الأسئلة بثلاثة أختام وليس ختم واحد ، ومراعاة مراجعة الموجهين لأوراق الإجابة والتصحيح والرصد أولا بأول مع تحري الدقة التامة وإعطاء كل طالب حقه، والإفادة الشاملة بالتقارير الدورية لأعمال ال امتحانات .
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