AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف صبحي يصدر قرارا بإنشاء اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:26 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بإنشاء اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية، ويكون مقره ديوان الوزارة، وتشرف عليه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية ومباشرة الاختصاصات المقررة لها طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وصاحب قرار الوزير إصدار اللائحة الخاصة به، حيث جاء الباب الأول باللائحة بعنوان "تعاريف – أحكام عامة" ليوضح المهام العامة للاتحاد والتي تتلخص فى رعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب، ويكون المسئول فنيًا عن شئونه ، ويباشر اختصاصاته في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذى تضعه الجهة الإدارية، ووضع السياسة العامة لحركة الخدمة العامة التطوعية للشباب.

وورد باللائحة أن من مهام الاتحاد العمل على نشر روح الخدمة العامة التطوعية، وتنظيم الاشتراك في مؤتمرات ولقاءات الخدمة العامة التطوعية الإقليمية والدولية والعالمية للشباب، والعمل على تنفيذ المشروعات العامة في مجال الخدمة التطوعية المرتبطة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بالإضافة إلى المساهمة في تنظيم الاحتفالات والفعاليات التي يكلف بها من قبل وزير الشباب والرياضة (الوزير المختص).

فيما جاء الباب الثاني من اللائحة ليوضح أحكام العضوية بالاتحاد من حيث أنواع عضوية الشباب المتطوعين بالاتحاد وإجراءات العضوية وشروطها، وتلتزم إدارة الاتحاد بتوفير سجل خاص لقيد العضوية يتضمن اسم العضو وبياناته، وتاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته، ويتم تقديم طلب الحصول على العضوية إلى إدارة الاتحاد على النموذج المخصص لذلك، ويقوم مجلس إدارة الاتحاد في البت في كافة طلبات العضوية.

وأظهر الباب الثالث من اللائحة أدوار مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة شئون الاتحاد من خلال مجلس إدارة يصدر قرار بتعيينه من وزير الشباب والرياضة على أن يتكون المجلس من (3 أعضاء فوق السن – 5 أعضاء شباب أن يكون من بينهم امرأة – 2 ممثلين لوزارة الشباب والرياضة)، ويختارون من بينهم رئيسا في أول اجتماع لهم، وتكون مدة المجلس 4 سنوات من تاريخ تعيينه.

وأوضح الباب الثالث جميع اختصاصات مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في الأعضاء من حيث أن يكون عضو مجلس الإدارة مصري الجنسية متمتع بالحقوق المدنية الكاملة، والحصول على مؤهل عالي على الأقل ، وألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها أو غير مطلوب لأدائها طبقا للقواعد القانونية، وأن يكون حسن السيرة ومحمود السمعة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالانضمام للاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة ليباشر مهامه المطلوبة في أقرب وقت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد موافقة النواب| ننشر التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء

وزير الشباب يفتتح الدورة التدريبية الرابعة والعشرين للقادة الرياضيين بالشركات

النص الكامل لمشروع قانون الثورة الخضراء المعروض على البرلمان

ترشيحاتنا

كارثة تضرب قاعدة جوية إسرائيلية.. وجيش الاحتلال يعترف: الخسائر بالملايين

تطورات جديدة .. قرار عاجل من محامى زوج نانسى عجرم بسبب قتيل فيلتها .. فيديو

ماذا قال سيميوني لـ فالفيردي لحظة طرده؟

أسما شريف منير تحسم الجدل حول إجرائها عمليات تجميل وعودتها للحجاب

سهرة حمراء وجثة في سجادة .. اعترافات مثيرة لـ قاتل عشيقته في السيدة زينب

اتهمت طالبا بالتحرش..إيقاف دكتورة في جامعة أسوان وإحالتها للتأديب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلغاء الجمارك 2020.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

المتحف الكبير يستقبل 202 قطعة آثار قادمة من التحرير والهرم.. صور

تعرف على السعر الخيالى لـ بورش 911 تيربو S.. صور