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أخبار العالم

مسلحون مجهولون يقتلون ناشطا عراقيا

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:14 م
مقتل ناشط عراقي على
مقتل ناشط عراقي على يد مسلحون مجهولون
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دعاء أبوهشيمة
قام مسلحون مجهولون بإطلاق الرصاص على المشاركين في الاحتجاجات السلمية في العراق مما أسفر عن مقتل الناشط المدني، حسن هادي مهلهل، اليوم الاثنين في محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

وأفاد شبكة "سكاي نيوز" بأن الناشط حسن هادي مهلهل، البالغ من العمر 40 عاما، قتل إثر إطلاق 4 أعيرة نارية عليه في منطقة سوق الشيوخ بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وبثت وسائل إعلام عراقية ومواقع على شبكات التواصل لقطات تظهر جانبا من جنازة الناشط المدني، وسرعان ما تحولت إلى احتجاج جديد.

وجاء هذا الاغتيال بعد 3 أيام من مقتل مراسل قناة "دجلة" الإخبارية في البصرة أحمد عبد الصمد (37 عامًا) وزميله المصور صفاء غالي (26 عامًا) على يد مسلحون مجهولون حيث كانا يغطيان تظاهرات مدينة البصرة المجاورة.

وتعرض العديد من الصحفيين والناشطين إلى عمليات اغتيالات منذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة للطبقة السياسية في العراق، في أوائل أكتوبر الماضي.

ويرى متابعون أن الهدف من موجة الاغتيالات هذه إسكات أصوات الناشطين المطالبين بمحاربة الفساد، ومنعهم من التعبير عن رفض التدخل الإيراني في شؤون بلدهم.
مسلحون مجهولون يقتلون ناشطا عراقيا
مسلحون مجهولون يقتلون ناشطا عراقيا
مسلحون مجهولون يقتلون ناشطا عراقيا
مسلحون مجهولون يقتلون ناشطا عراقيا
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