الوداد المغربى يفسخ التعاقد مع مدربه الصربي زوران مانولوفيتش بالتراضي

اتفق نادي الوداد البيضاوي المغربي والمدرب الصربي زوران مانولوفيتش على رحيل المدير الفني للفريق بعد اجتماع طارئ عقد بمقر النادي انتهى بموافقة الطرفين على إنهاء التعاقد بالتراضي.



وأعلن الناصيري رئيس نادي الوداد عبر الموقع الرسمي للنادي عن رحيل المدرب الصربي وذلك بعد تذبذب نتائج الفريق .



وجاء قرار إدارة الوداد بإنهاء التعاقد مع زوران بعد تراجع أداء الفريق مؤخرًا بشكل كبير رغم احتلاله الوصافة بالدوري المغربى خلف نهضة بركان ووصافة مجموعته بدوري الأبطال خلف ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.



وتقدم الوداد بتسوية ودية تشكل بعض المستحقات وتعويض شهرين من أجل قبول زوران لهذه الصيغة كي يغادر الوداد، وهو ما استجاب له المدرب الصربي.



يذكر أن الوداد خسر تحت قيادة زوران فرصة الاستمرار في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال عندما ودع على يد غريمه الأزلي الرجاء، وخرج زوران مع الوداد من بطولة كأس العرش، بعد هزيمته (3-1) من مضيفه الجيش الملكي.



ومع تذبذب النتائج المحلية والإفريقية للفريق البيضاوي وغضب جماهيره وإدارته بات استمرار زوران أمرًا صعبًا.