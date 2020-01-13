بـ 16 جيجا بايت رام.. شاومى تطلق هاتفا بأعلى ذاكرة وصول عشوائي على الإطلاق

كشف موقع Tech Radar أن شركة شاومى ستقوم بإصدار هاتف هو الأول من نوعه في العالم، حيث يحتوى الهاتف على ذاكرة وصول عشوائى تصل ل 16 جيجا بايت رام.



وذاكرة الوصول العشوائي أو RAM تستخدم في تعيين أداء البرامج، فهى تقوم بتعيين المساحة التى تستطيع البرامج استغلالها للتشغيل، لذلك يحرص مستخدمى البرامج المعقدة والتى تحتوى على مساحة كبيرة توفير أفضل الأنواع منها ، ويحرصون أيضًا على زيادتها لأنها المسؤولة عن سرعة تنفيذ العمليات والمعالجة.



وتعد أكثر سعة لذاكرة وصول العشوائى في الهواتف الذكية موجودة حتى الآن تقدر ب هى 12 جيجا بايت رام.



وهاتف Black Shark 3 من شاومى سيصدر بذاكرة وصول عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام، حيث تم إصدار هاتف Black Shark 2 في شهر مارس العام الماضى.



وسيحتوى الهاتف الجديد على معالج سناب دراجون 865، وسيكون بتقنية 5G ، كما أن الهاتف سيكون أرخص بكثير من الهواتف الحديثة مثل هواتف سامسونج وأيفون، والمفترض صدروها خلال الأيام القادمة.



والهاتف Black Shark 3 هو هاتف مصنوع خصيصا للألعاب حيث يتمتع بإمكانيات عالية لتشغيل الألعاب الثقيلة والتى تحتاج إلى ذاكرة وصول عشوائى كبيرة ومعدل شاشة سريع، وسيكون بإمكان المستخدمين استعماله كهاتف حديث وأيضا في الألعاب والتى تصدر بمساحات كبيرة والتى لا تستطيع الهواتف الأخرى تشغيلها.



وكانت شاومى قد كشفت عن هواتفها التى ستصدر قريبا، ومنها هواتف Mi 10 5G بالإضافة إلى Xiaomi Mi 10 Pro.



وستصدر هواتف شاومى الجديدة بتقنية 5G ، ومن المتوقع أن تكتسح شركة شاومى السوق هذا العام نظرا لأن هواتفها تتمتع بإمكانيات عالية بالإضافة إلى أسعارها المتوسطة نسبيا بالنسبة إلى أسعار الهواتف الأخرى.

