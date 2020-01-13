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مرأة

بـ الكاروهات الأحمر ونظارة سوداء .. بشرى تتألق فى أحدث ظهور لها

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة بشرى مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة بشرى بإطلالة شتوية انيقة خطفت بها الانظار، مرتدية جيب وجاكيت بالكاروهات الأحمر وهو من الإطلالات الشتوية العصرية.

وحرصت بشري على وضع لمسات من المكياج البسيط الذى ارتكز على أحمر الشفاه، وتركت شعرها منسدلا، ما أبرز إطلالتها المتناسقة مع ارتدائها نظارة شمسية باللون الأسود.

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