الأفلام المنافسة على جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر بـ الأوسكار

كشفت أكاديمية علوم وفنون الصور عن جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 92 وشملت :

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent 2

1917



وكانت قناة Abc الأمريكية كشفت عن عدم وجود مقدم لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ٩٢ للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاح تلك التجربة العام الماضي.



وأشارت الاحصائيات إلى أن عدم وجود مقدم لحفل الأوسكار ساهم في زيادة عدد المشاهدين حول العالم بنسبة ١٢٪؜ بما يعادل ٣٠ مليون متفرج.

