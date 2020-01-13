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فن

الأفلام المنافسة على جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر بـ الأوسكار

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:00 م
الأوسكار
الأوسكار
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شروق ابراهيم
كشفت أكاديمية علوم وفنون الصور عن جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 92 وشملت :
Bombshell
Joker
Judy
Maleficent 2
1917

وكانت قناة Abc الأمريكية كشفت عن عدم وجود مقدم لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ٩٢ للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاح تلك التجربة العام الماضي.

وأشارت الاحصائيات إلى أن عدم وجود مقدم لحفل الأوسكار ساهم في زيادة عدد المشاهدين حول العالم بنسبة ١٢٪؜ بما يعادل ٣٠ مليون متفرج.
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