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موجز البلد | إلغاء فواتير القمامة على الكهرباء.. الأوكازيون الشتوي27 يناير

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:01 م
كريم عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أهم الأخبار، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.

وجاء من بين أهم الأخبار، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ في حالة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ودخل اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي الدارسون بالعام الدراسي الحالي 2019 /2020 ، إلى لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية ، وذلك لأداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى إلكترونيا عبر التابلت.

وحذر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، اليوم الإثنين، من "مزيد من النشاط البركاني" بالقرب من العاصمة مانيلا، حيث بدأ بركان تال في نفث حممه البركانية؛ الأمر الذي يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص.

ولمشاهدة أهم وأبرز الأخبار على مدار اليوم يمكنك مشاهدة الفيديوجراف التالي.
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