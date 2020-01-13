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أخبار العالم

بركان الفلبين يبدأ في الثوران وإجلاء عشرات الآلاف وإغلاق المدارس .. شاهد

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:15 ص
ثاني أكبر براكين
ثاني أكبر براكين الفلبين يبدأ في الثوران
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دعاء أبوهشيمة
حذر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، اليوم الإثنين، من "مزيد من النشاط البركاني" بالقرب من العاصمة مانيلا، حيث بدأ بركان تال في نفث حممه البركانية؛ الأمر الذي يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص.

وخلال الليلة الماضية، سجل المعهد المتخصص ما لا يقل عن 75 زلزالا بركانيا ناتجة عن بركان تال في مقاطعة باتانجاس، 66 كيلومتراًَ جنوبي مانيلا.

وتم بالفعل إجلاء حوالي 45 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر في اليوم السابق بسبب تساقط الرماد الكثيف والحجارة الصغيرة على البلدات القريبة؛ بحسب صحيفة الجارديان.

ويتوقع المسؤولون أنه يمكن إجبار ما لا يقل عن 200 ألف شخص على الفرار إذا تفاقم ثوران البركان، وقالوا إنه من الممكن أن يكون هناك "ثوران متفجر خطير" خلال ساعات أو أيام.

وذكر المعهد في نشرة "إن هذا النشاط الزلزالي المكثف ربما يشير إلى التسلل الصهاري المستمر تحت جبل بركان تال، مما قد يؤدي إلى مزيد من النشاط الانفجاري".

وكانت سحابة ضخمة من الرماد الأبيض والرمادي يصل ارتفاعها إلى 15 كيلومترًا قد انطلقت من البركان يوم الأحد يصاحبها برق صاعق من فوهة تال الرئيسية.

وأوقف مطار مانيلا الدولي عملياته خلال الليل بسبب سقوط الرماد، وتم إلغاء أكثر من 100 رحلة دولية ومحلية.

كما تم تعليق الدراسة وأغلقت المكاتب الحكومية اليوم الإثنين في منطقة مانيلا الكبرى وباتانجاس و11 مقاطعة أخرى تأثرت بالثوران.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إن بركان تال، ثاني أكثر البراكين نشاطا في الفلبين، ثار 33 مرة منذ عام 1572، وكان آخر ثوران كبير في أكتوبر 1977، بينما كان أكثرها في عدد القتلى في عام 1911، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص.

بركان الفلبين يبدأ في الثوران وإجلاء عشرات الآلاف وإغلاق المدارس .. شاهد
بركان الفلبين يبدأ في الثوران وإجلاء عشرات الآلاف وإغلاق المدارس .. شاهد
بركان الفلبين يبدأ في الثوران وإجلاء عشرات الآلاف وإغلاق المدارس .. شاهد
بركان الفلبين يبدأ في الثوران وإجلاء عشرات الآلاف وإغلاق المدارس .. شاهد
بركان الفلبين يبدأ في الثوران وإجلاء عشرات الآلاف وإغلاق المدارس .. شاهد
بركان الفلبين يبدأ في الثوران وإجلاء عشرات الآلاف وإغلاق المدارس .. شاهد
بركان الفلبين يبدأ في الثوران وإجلاء عشرات الآلاف وإغلاق المدارس .. شاهد
بركان الفلبين يبدأ في الثوران وإجلاء عشرات الآلاف وإغلاق المدارس .. شاهد
بركان الفلبين يبدأ في الثوران وإجلاء عشرات الآلاف وإغلاق المدارس .. شاهد
بركان الفلبين يبدأ في الثوران وإجلاء عشرات الآلاف وإغلاق المدارس .. شاهد
بركان الفلبين يبدأ في الثوران وإجلاء عشرات الآلاف وإغلاق المدارس .. شاهد
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