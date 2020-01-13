الشيطان الأكبر.. سيدة إيرانية كان يطاردها قاسم سليماني تتحدث لأول مرة.. تفاصيل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، قصة السيدة التي كان يطاردها قاسم سليماني، ويتمنى أن يعثر عليها في يوم من الأيام.



وحسب قناة "ماكو" الإسرائيلية، فإن الإسرائيلية، سيجليت عمراني، التي هاجرت إلى إسرائيل عام 1996، حين كان عمرها 13 عاما، وصفها النظام الإيراني في أحد خطاباته منذ عدة سنوات بأنها الشيطان الأكبر، وكان الخطاب موسوما بتوقيع قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.



وقالت سيجليت في لقاء مع برنامج (خمسة مع رابي ريشيف) أن الحرس الثوري يطاردها منذ سنوات بسبب قيامها بمساعدة مناهضي النظام الإيراني.



وأضافت: "على ما يبدو هم يخافون مني حتى الآن ويخافون مما أفعله، وكيف ساعدت الناس .. بقدر استطاعتي أساعد الناس على الهرب، وهم يكرهون ذلك، ويكرهون أنني أروج لإسرائيل".



ولفتت عمراني إلى انها لا تزال على صلة بعدد من الأشخاص في مختلف أنحاء إيران، وهم يخبرونها بكل ما يحدث هناك، مؤكدة أن الناس بالفعل يريدون إسقاط النظام هناك.

