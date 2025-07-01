رئيس الهيئة الوطنية يعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 5 يوليو

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن من حق كل مواطن أن يختار من يمثله بحرية كاملة، مشددًا على أن الشعب المصري سيظل هو "المبتدأ والخبر" في كل استحقاق دستوري.

وأضاف بدوي، خلال مؤتمر صحفي أن المصريين أثبتوا على مدار السنوات الماضية أنهم على قلب رجل واحد ، حين يتعلق الأمر بممارسة حقهم الديمقراطي والمشاركة في بناء مستقبل الوطن.

فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ السبت 5 يوليو

أعلن المستشار بدوي، أن باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 سيفتح يوم السبت 5 يوليو، وتُستقبل طلبات الترشح يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً بمقار اللجان المختصة.

إعلان الكشوف الأولية 11 يوليو

ومن المقرر ، أن يتم نشر الكشوف الأولية للمرشحين يوم 11 يوليو، وذلك بعد فحص الأوراق واستيفاء الشروط القانونية، على أن تُعلن الجداول النهائية في موعدها وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.