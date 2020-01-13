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الحلبي: «قادر 2020» رسالة ردع لمن يفكر في استهداف مصر داخل أو خارج الحدود

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:30 م
مناورة قادر 2020
مناورة قادر 2020
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هاني حسين
قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن مناورة "قادر 2020" التي تنفذها القوات المسلحة ترسل رسالة ردع لمن يفكر في استهداف مصر داخل أو خارج الحدود.

وأضاف هشام الحلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تحمي الإمكانات والمصالح الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، موضحًا أن القوات المسلحة لديها القدرة على تأمين الجهات الإستراتيجية في وقت واحد.

وتابع الحلبي "التسليح الجديد داخل القوات المسلحة مشتق بفعالية في مناورة قادر 2020،ويشارك في المناورة حجم كبير من القوات ويتم تنفيذ المناورة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية الأربعة ويتم تنفيذ الفتح الإستراتيجي".

وأكمل هشام الحلبي، حديثه قائلًا "يتم تحويل القوات ونقلها من وحداتها ونقاط التمركز إلى اتجاهات مختلفة لتنفيذ عمليات قتالية على كافة الجهات الإستراتيجية، وهناك تأمين من القوات الجوية أثناء النقل الاستراتيجي".

وأوضح أن "النقل الإستراتيجي عملية معقدة وعند تنفيذها على 4 اتجاهات استراتيجية، تتم على احترافية ودقة في التنفيذ من القيادة العامة للقوات المسلحة".
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