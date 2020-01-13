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معنى عملية الفتح الإستراتيجي في مناورة قادر 2020.. مستشار بأكاديمية ناصر يجيب

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:33 م
مناورة قادر 2020
مناورة قادر 2020
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هاني حسين
قال اللواء طيار هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، تعليقا على تنفيذ القوات الجوية عدد من المهام القتالية ضمن مناورة قادر 2020، إننا نشهد مناورة يشترك فيها كل القوات وأسلحة القوات المسلحة بأكملها.

وأضاف هشام الحلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يشارك في المناورة حجم كبير من القوات ويتم تنفيذ المناورة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية الأربعة ويتم تنفيذ الفتح الإستراتيجي".

وأكمل هشام الحلبي:" يتم تحويل القوات ونقلها من وحداتها ونقاط التمركز إلى اتجاهات مختلفة لتنفيذ عمليات قتالية على كافة الجهات الإستراتيجية، وهناك تأمين من القوات الجوية أثناء النقل الاستراتيجي".

ولفت الحلبي:"النقل الإستراتيجي عملية معقدة وعند تنفيذها على 4 اتجاهات استراتيجية، تتم على احترافية ودقة في التنفيذ من القيادة العامة للقوات المسلحة".
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