OurHappinessKAI..كاي مغني كوري شهير يتصدر الترند بالعالم.. لهذا السبب

جعل محبي كاي" المطرب الكوري الجنوبي الشهير يتصدر الترند الأول بجميع أنحاء العالم وذلك لتهنئته بعد عيد ميلاده متمنين له أفضل الأمنيات .



واتخذ محبي المطرب الكوري الشهير الذي سيبلغ من العمر 24 عامًا في 14 يناير القادم، عيد ميلاده كفرصة كبرى لإظهار مدى حبهم له من خلال جعل اسمه أبرز الترندات بالعالم تحت هاشتاج "HappyKAIDay" ليصبح الترند رقم واحد عبر موقع التغريدات تويتر.



ونشر محبي المغني الكوري كاي عدة تغريدات بشأن عيد ميلاده مسترجعين فيها لحظات كاي التي لا تنسى ليشاركوا حبهم له و يشكروا على الفن الذي يقدمه لهم

