تخطت 11 مليونا .. ريال مدريد يجني ثمار الفوز بلقب السوبر الإسباني

جنى نادي ريال مدريد الاسباني أرباحًا فريدة لأول مرة ، عقب التتويج بكأس السوبر، الذي احتضنته الأراضي السعودية وبالتحديد على ملعب الجوهرة المشعة، وفاز الفريق الملكي على أتلتيكو مدريد في مواجهته النهائية.



وفاز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح مساء أمس الأحد، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمواجهة النهائية بالتعادل بدون أهداف، ليحصد اللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه.



وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن عائد الفريق الفائز فقد حصل ريال مدريد على 12 مليون يورو بعد التتويج باللقب المحلي، بينما نال لاعبوه مكافأة على التتويج بلغت 150 ألف يورو لكل منهم.



وسردت الصحيفة تفاصيل العوائد المادية للأندية المشاركة في البطولة، حيث تم تقسيم تلك العوائد لقسمين، كان الأول ثابتًا بمنح كل منهم 800 ألف يورو، بينما تم توزيع الجزء الأكبر تبعًا لتاريخ الأندية المشاركة في البطولة.



ونال ريال مدريد وبرشلونة 7 ملايين يورو لكل منهما، بينما حصل أتلتيكو مدريد على 4 ملايين يورو، وحصد فالنسيا 1.7 مليون يورو.



وبفضل التتويج حصد ريال مدريد مليوني يورو إضافيين، وعقب إضافة الحقوق الإعلانية بلغ إجمالي ما حصل عليه ريال مدريد عقب مشاركته في السوبر الذي يقام لأول مرة بمشاركة أربعة فرق 12 مليون يورو.