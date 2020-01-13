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أخبار البلد

مصر تُدين تفجير مسجد في مدينة كويتا الباكستانية

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:40 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
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محمد وديع
أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بمدينة "كويتا" في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ونقل البيان تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب باكستان وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع دولة باكستان الصديقة في هذا الحادث الأليم.
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