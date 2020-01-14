ضعي البنادول على الأرز أثناء طهية وشاهدي ماذا يحدث

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حديث لمورد الأطعمة " عمر الدوسري "عن بعض الممارسات التي تقوم بها بعض المطاعم من أجل خفض تكاليفها.



وأشار مورد الأطعمة، عمر الدوسري، إلى بعض الممارسات التي تعتمد عليها بعض المطاعم عند تحضير وجبات الطعام للزبائن.

وأبرزها "إنهم يضعون مع الرز بنادول" .



واقترح " الدوسري " هذا السؤال لماذا يضعون أغلب المطاعم فى بعض الدول بنادول أثناء طهي الأرز".



قائلًا: "نعم، هو الذي يكبر الحبة ويضاعف حجمها ويعل تسوية الأرز مظبوطة بالشكل الصحيح ،وأكد أن جميع مطاعم البخاري، تستخدم الحيلة نفسها".



كما يمكن لربة المنزل تجربة هذه الحيلة لطهي الأرز بشكل أفضل، كما أن البنادول ليس له آثار جانبية.