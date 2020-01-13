ورش فنية متنوعة في ثقافة المنيا احتفالا بأعياد الشرطة وثورة يناير

نظمت مكتبة العمارية الغربية على مدى يومين ورشة فنية بمناسبة احتفالات عيد الشرطة وثورة يناير مع أطفال عزبة على سيد المجاورة لقرية العمارية الغربية، مع الفنانة زيزى على غلاب، التى قامت بتدريب الأطفال على الرسم وطريقة التلوين، لإكتشاف مهاراتهم فى الرسم والعمل على تنميتها .



تأتي الورشة فى إطار حرص الفرع على تنمية المواهب وتشجيع الأطفال على شغل أوقات الفراغ فى أجازة نصف العام فى أعمال مفيدة نظم بيت ثقافة أبو جرج مع براعم أطفال القرية سرد قصص والإطلاع بالمكتبة.



يأتى هذا بجانب ورشة رسم وتلوين لتنمية واكتشاف المواهب الفنية الصغيرة، وذلك للإحتفال بأجازة نصف العام الدراسي بمكتبة الطفل.



كما ناقش قصر ثقافة مغاغة كتاب بعنوان "حياة أعظم الرسل" للمؤلف الكاتب محمد عطيه.