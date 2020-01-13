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توك شو

المدرعة انقلبت على ظهرها.. أحمد موسى يسخر من تدريبات الصاعقة القطرية.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:33 م
تدريبات جيش قطر
تدريبات جيش قطر
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هاني حسين
سخر الإعلامي أحمد موسى ، من قدرات الجيش والصاعقة القطرية، وعرض تدريبات هزلية للجيش القطري.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، ساخرا :" تدريب قطر ده في انهي مدرسة عسكرية، والصاعقة القطرية في المقدمة والصاعقة القطرية حاجة مختلفة تماما".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" تدريب الجيش القطري عنيف، وأول من مات في هذا التدريب هو الجنود القطريين والمدرعة اتقلبت بجنودها".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" قطر بتدرب بالنبوت والعصا و الجيش القطري قدم عرض عسكري عظيم، واكمل ساخرا:" تدريبات قطر مرعبة وتدريبات الجيش القطري مرعبة ومن اين تلقى الجيش القطري هذه الخبرات".
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