المدرعة انقلبت على ظهرها.. أحمد موسى يسخر من تدريبات الصاعقة القطرية.. فيديو

سخر الإعلامي أحمد موسى ، من قدرات الجيش والصاعقة القطرية، وعرض تدريبات هزلية للجيش القطري.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، ساخرا :" تدريب قطر ده في انهي مدرسة عسكرية، والصاعقة القطرية في المقدمة والصاعقة القطرية حاجة مختلفة تماما".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" تدريب الجيش القطري عنيف، وأول من مات في هذا التدريب هو الجنود القطريين والمدرعة اتقلبت بجنودها".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" قطر بتدرب بالنبوت والعصا و الجيش القطري قدم عرض عسكري عظيم، واكمل ساخرا:" تدريبات قطر مرعبة وتدريبات الجيش القطري مرعبة ومن اين تلقى الجيش القطري هذه الخبرات".

