مسلم شعيتو: موازين القوى في ليبيا لصالح خليفة حفتر.. فيديو

قال الدكتور مسلم شعيتو، مدير المركز الثقافي الروسي العربي، إن موازين القوى بليبيا في صالح خليفة حفتر.



وأضاف شعيتو، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "تن" الفضائية، أنه تم انتهاء المفاوضات الليبية دون اتفاق.



وتابع مدير المركز الثقافي الروسي العربي، أن اتفاقية موسكو تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا.



وأوضح الدكتور مسلم شعيتو، ان الأمور تسير فى الاتجاه الموافق لـ حفتر ومجلس النواب الليبي.



وأشار إلى أن حفتر يسعى الى انه لا يكون لتركيا أي دور استثنائي داخل ليبيا وخاصة أن موازين القوي على الاراضي الليبية جميعها لصالح حفتر.

