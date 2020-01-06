AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا تعترف: خليفة حفتر يتفوق علينا في ليبيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:48 م
جاويش أوغلو
جاويش أوغلو
Advertisements
محمد علي
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، إن "أي طرف في الحرب الداخلية الليبية لن يحقق النصر، وأن هذه الحرب ستطول إذا لم يتم إيقافها".

وخلال تقييمه للسياسة الخارجية التركية في عام 2019، أوضح جاويش أوغلو، أن "خليفة حفتر يتفوق في ليبيا من ناحية القوة الجوية".

وتابع قائلا: "على الجميع أن يدرك بأنه لا منتصر في الحرب الليبية، ويمكن أن تطول كثيرا إذا لم نوقفها، وفي حال دخلت قوات حفتر العاصمة طرابلس، فإن هذه الحرب ستطول كثيرا وسيموت أناس كثر".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا "من أجل التنسيق والاستقرار".

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضاف أردوغان أن الجنود الأتراك بدأوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل "ولكن ليس كقوات محاربة".

وتابع الرئيس التركي "نعمل مع ليبيا وشركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط".

يذكر أن البرلمان التركي وافق على مذكرة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس التي يترأسها فائز السراج.

من جانبه، صوت البرلمان الليبي بالإجماع، على قطع العلاقات مع تركيا، وقال الناطق الرسمي باسم المجلس المنعقد شرقي البلاد، عبد الله بليحق، في بيان، "مجلس النواب يصوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان يواصل استفزازه: سندعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي

اتفاق الشر.. رئيس البرلمان الليبي يشيد بموقف الرئيس السيسي.. والمعارضة التركية تثور على أردوغان بسبب اتفاق السراج.. وإيطاليا تدعو حفتر إلى زيارة روما

أردوغان يواصل استفزازه: مستعدون لتقديم دعم عسكري لـ الوفاق

رئيس الحكومة الليبية يهاجم أردوغان: وثيقته مع السراج بيع لليبيا

مصادر تركية تكشف خطة أردوغان للتدخل العسكري في ليبيا

أردوغان يوقع مذكرة التدخل في ليبيا.. الجيش الوطني يتقدم نحو طرابلس.. غسان سلامة يكشف تطورات الأوضاع وخطورة اتفاق تركيا-الوفاق.. خريطة أصوات البرلمان التركي

ترشيحاتنا

3 وفيات و7 مصابين.. وقوع حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أمام جامعة القاهرة

طارق رضوان: تركيا لا تستطيع إرسال قواتها لليبيا وما تقوم به شو إعلامي

طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء والأوراق المطلوبة

شاهد.. لحظة سقوط سيارة مسرعة في المحيط الهادي

أمطار ورياح شديدة..عدم استقرار فى الأحوال الجوية حتى الجمعة.. فيديو

من هو يوسف أفندي سبب دخول اليوسفي إلى مصر.. ولماذا سُميت بـ فاكهة طوسون باشا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد يهدد حياتك.. أسباب الإصابة بالجلطة الرئوية والقلبية في الشتاء

هنتغدى إيه النهاردة.. طاجن جمبري على الطريقة المغربية

هاف بوت وهوت شورت.. نوال الزغبي تتحدى الشتاء بإطلالة جديدة