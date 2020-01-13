اليوم على اليوتيوب.. عزيز مرقة يعود لأيام العندليب في كليب موالى

يطرح اليوم النجم الأردنى عزيز مرقة على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو أحدث فيديو كليب بعنوان "موالى" كلمات عزيز وزينا حداد وألحان وتوزيع عزيز ومن إخراج زينا حداد.. وفى هذا الكليب قرر عزيز أن يعود إلى الماضى ويتذكر زمن الفن الجميل ويعيش لحظات الحب فى أيام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش.



عزيز مرقة مغنى ومنتج ومؤلف موسيقى أردنى، اشتهر بتقديمه نوعية موسيقى الراز، خليط موسيقي يجمع بين مزيكا الروك والجاز مع لمسة الموسيقى العربية، وحقق نجاحًا جماهيريًا بأشهر أغانيه "بنت الناس" و"ياباى" و"هى".



عزيز عاشق لتراث الفن المصرى القديم ويرى ان الفنان يجب عليه أن يعظم من شأن التراث ويحرص دائما على إحيائه حتى يتم التواصل بين الأجيال، ولذا قرر عزيز أن يقدم نفسه إلى الجمهور المصرى بشكل مختلف وقريب منه فى هذا الكليب.. من المقرر أن يعرض كليب "موالى" حصريا على قناة "مزيكا" الفضائية الخميس المقبل.. ويقول مطلعه:



نفسي بحب العندليب أو زي فريد ما أذوق النوم

واقعد أبعت وسايط وأكابر عحالي

وأتعلم إنه الحب... شو حلو بس أيام وليالي

لحن حزين بيقعد... بيتربع على موالي