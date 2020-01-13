تامر حسني وحمادة هلال وشيكابالا.. توافد النجوم على عزاء ابن عم محمد منير

بدأ الكينج محمد منير مساء اليوم الاثنين، تلقي العزاء في محمود أبا اليزيد (ابن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله)، الذي توفي صباح السبت الماضي.



وكان أبرز الحضور، الإعلامي عمرو الليثي، الإعلامي مصطفى بكري، تامر حسني، حمادة هلال، وفاء عامر وزوجها محمد فوزي، نجم الزمالك شيكابالا، أيمن بهجت قمر، حجازي متقال،



وحضر أيضًا الإعلامي محمود سعد، الإعلامي وائل الإبراشي، الإعلامي طارق علام، يسرا، علي الحجار، ماجد المصري، لطيفة، فيفي عبده، مادلين طبر، وآخرون.



وحرص الدكتور عصام شرف (رئيس الوزراء الأسبق) على تقديم واجب العزاء لـ محمد منير في وفاة ابن عمه، وحضر إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لمواساة الكينج، في ظل توافد نجوم المجتمع على ساحة المسجد.



وسيطر الحزن على محمد منير في الظهور الأول له في العزاء، وبدا منهارًا وأكثر تأثرًا بعد أن فجعه الموت، في أقرب ما لديه.



وكان محمود أبا اليزيد (ابن عم محمد منير وزوج شقيقته ومدير أعماله)، وافته المنية فجر يوم السبت، وشيعت جنازته ظهر نفس اليوم من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر.



وظهر محمد منير في مراسم الجنازة، بوجه منتفخ وشاحب، ما أثار الجدل بين محبيه وجمهوره الكبير الذين تساءلوا عن حالته الصحية وآخر تطوراتها.



وانهار الفنان محمد منير من البكاء أثناء تشييع جنازة محمود أبا اليزيد.