تصرف عدائي من واشنطن ضد طلاب سعوديين

كشفت وزارة العدل الأمريكية، عن نتائج التحقيق في حادثة إطلاق النار في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية.



وأكد وزير العدل الأمريكي ويليام بار في مؤتمر صحفي، أن إطلاق النار في قاعدة بينساكولا عمل إرهابي، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم كان مدفوعا بأيدولوجية متطرفة.



وأعلن أن الولايات المتحدة قررت ترحيل 21 طالبا عسكريا سعوديا، على خلفية حادث إطلاق النار بالقاعدة الجوية وأنهم سيعودون للمملكة.



وشكر وزير العدل المملكة العربية السعودية على التعاون الكامل في التحقيقات، حيث تم الكشف عن أن مطلق النار هو الطالب السعودي محمد الشمراني.



وأضاف أن الشمراني ، خلال الذكرى السنوية لهجمات سبتمبر/ نشر رسالة عبر الإنترنت مفادها أن "العد التنازلي قد بدأ" وسافر لاحقًا إلى مدينة نيويورك لزيارة النصب التذكاري لضحايا أحداث سبتمبر.



وتابع "نتمكن من الوصول إلى محتوى هاتفين من نوع أبل كان يملكهما مطلق النار السعودي"، موضحا أن الشمراني نشر رسائل معادية للولايات المتحدة ومعادية لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها منشورات قبل ساعتين من إطلاق النار.



ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث إطلاق نار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل المهاجم أيضا، وهو طالب عسكري سعودي يدعى محمد الشمراني.