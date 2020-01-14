عرض لفترة محدودة.. اشترى ساعة fossil بـ 2300 جنيه فقط

كشفت علامة fossil العريقة فى مجال صناعة الساعات عن عرض جديد على إحدى ساعاتها الذكية الجديدة، والتى تحمل إسم GEN 4 SMARTWATCH عبر موقعها الرسميى، حيث يمكنك الحصول عليها مقابل 150 دولار أمريكى فقط، ما يعادل 2400 جنيهًا مصريًا فقط.



وبحسب موقع فون آرينا التقنى، خفضت fossil سعر ساعتها GEN 4 SMARTWATCH من 275 دولار إلى 150 دولار فقط، على الإصدار الجلدى والمعدنى منها بكل الألوان، بأشكالها المختلفة.



كانت Fossil قد كشفت عن ساعتها الذكية الجديدة، التى تحمل اسم Gen 4 العام الماضى، والتى تأتى بتصميم قوى ومبهر مع شاشة قياس 1.28 بوصة من نوع OLED.



تعمل Gen 4 بمعالج قوى من نوع Snapdragon 2100، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 512 lيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 4 جيجابايت.



وتدعم الساعة الجديدة ميزة متابعة نشاطك جسدك، كما توقر الإتصال بتقنيات البلوتوث، و NFC، والملاحة GPS، كما أنها مقاومة للماء والضغط الجوى.



وتعمل الساعة الجديد على نظامى أندرويد و IOS، وأتاحت الشركة بيعها أونلاين فى أوروبا والشرق الأوسط و أمريكا مقابل سعر 275 دولار أمريكى.