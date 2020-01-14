AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

عرض لفترة محدودة.. اشترى ساعة fossil بـ 2300 جنيه فقط

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:57 ص
GEN 4 SMARTWATCH
GEN 4 SMARTWATCH
Advertisements
كريم جمال
كشفت علامة fossil العريقة فى مجال صناعة الساعات عن عرض جديد على إحدى ساعاتها الذكية الجديدة، والتى تحمل إسم GEN 4 SMARTWATCH عبر موقعها الرسميى، حيث يمكنك الحصول عليها مقابل 150 دولار أمريكى فقط، ما يعادل 2400 جنيهًا مصريًا فقط.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، خفضت fossil سعر ساعتها GEN 4 SMARTWATCH من 275 دولار إلى 150 دولار فقط، على الإصدار الجلدى والمعدنى منها بكل الألوان، بأشكالها المختلفة.

كانت Fossil قد كشفت عن ساعتها الذكية الجديدة، التى تحمل اسم Gen 4 العام الماضى، والتى تأتى بتصميم قوى ومبهر مع شاشة قياس 1.28 بوصة من نوع OLED.

تعمل Gen 4 بمعالج قوى من نوع Snapdragon 2100، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 512 lيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 4 جيجابايت.

وتدعم الساعة الجديدة ميزة متابعة نشاطك جسدك، كما توقر الإتصال بتقنيات البلوتوث، و NFC، والملاحة GPS، كما أنها مقاومة للماء والضغط الجوى.

وتعمل الساعة الجديد على نظامى أندرويد و IOS، وأتاحت الشركة بيعها أونلاين فى أوروبا والشرق الأوسط و أمريكا مقابل سعر 275 دولار أمريكى.
عرض لفترة محدودة.. اشترى ساعة fossil بـ 2300 جنيه فقط
عرض لفترة محدودة.. اشترى ساعة fossil بـ 2300 جنيه فقط
عرض لفترة محدودة.. اشترى ساعة fossil بـ 2300 جنيه فقط
عرض لفترة محدودة.. اشترى ساعة fossil بـ 2300 جنيه فقط
عرض لفترة محدودة.. اشترى ساعة fossil بـ 2300 جنيه فقط
عرض لفترة محدودة.. اشترى ساعة fossil بـ 2300 جنيه فقط
عرض لفترة محدودة.. اشترى ساعة fossil بـ 2300 جنيه فقط
عرض لفترة محدودة.. اشترى ساعة fossil بـ 2300 جنيه فقط
عرض لفترة محدودة.. اشترى ساعة fossil بـ 2300 جنيه فقط
Advertisements

ترشيحاتنا

تزحزحك عن النار وتدخلك الجنة وتحفظ لك النعم.. 3 أعمال يستهين بها الناس

سرقة سيارة عائلة بعد دمار منزلها بسبب حرائق الغابات في أستراليا

في عيد ميلادها.. دينا فؤاد توجه رسالة مؤثرة لابنتها

غادة والي تكشف حقيقة فصالها مع البائعين في أسوان.. شاهد

حقيقة العروض المقدمة للتوأم عقب الرحيل عن سموحة.. فيديو

النائب العام ينتدب الطب الشرعي لتشريح جثمان المسجون مصطفى قاسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020

سرقة سيارة عائلة بعد دمار منزلها بسبب حرائق الغابات في أستراليا

بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية