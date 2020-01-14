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رياضة

محمد عبد المنصف: الإنتاج الحربي منافس عنيف.. ولم نوفق في استغلال الفرص.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:01 ص
محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف
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حسام الحارتي
أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، أن فريقه واجه خصما عنيفا، وهو الإنتاج الحربي ، فى المباراة التى جمعتهما أمس الاثنين فى الدوري الممتاز.

وقال عبد المنصف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كانت لدينا رغبة في استمرار نتائجنا الجيدة بعد الفوز على سموحة".

وأكمل: "نسبة الاستحواذ كانت لصالحنا كالعادة، لكننا واجهنا منافسا عنيفا، ويملك لاعبين كبار، وجهاز فني محترم بقيادة مختار مختار".

واختتم حارس مرمى وادي دجلة: "خلقنا لأنفسنا فرصا كثيرة، لكن لم نكن موفقين في استغلالها".
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