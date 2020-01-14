محمد عبد المنصف: الإنتاج الحربي منافس عنيف.. ولم نوفق في استغلال الفرص.. فيديو

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، أن فريقه واجه خصما عنيفا، وهو الإنتاج الحربي ، فى المباراة التى جمعتهما أمس الاثنين فى الدوري الممتاز.



وقال عبد المنصف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كانت لدينا رغبة في استمرار نتائجنا الجيدة بعد الفوز على سموحة".



وأكمل: "نسبة الاستحواذ كانت لصالحنا كالعادة، لكننا واجهنا منافسا عنيفا، ويملك لاعبين كبار، وجهاز فني محترم بقيادة مختار مختار".



واختتم حارس مرمى وادي دجلة: "خلقنا لأنفسنا فرصا كثيرة، لكن لم نكن موفقين في استغلالها".