إسعاد يونس تكشف عن تحديات واجهتها غادة والي قبل تعيينها بالأمم المتحدة

استضافت الفنانة القديرة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للجريمة، وزيرة التضامن الاجتماعي سابقًا.



وكشفت إسعاد يونس عن التحديات التى واجهت الوزيرة قائلة:"قبل إلتحاق غادة لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، تعرضت لعدة إختبارات فى منتهى الصعوبة، ولكنها تفوقت على نظيراتها".



وتابعت:"عرفت من مصادرى الخاصة إنها أصطحبت حقيبة مليئة بكل المراجع، وبالفعل تمكنت من الإجابة على كافة الأسئلة".



وقدمت الفنانة إسعاد يونس، خلال اللقاء مفاجأة لها، بحضور مسيو موريس ومدام سونيا مدرسين غادة والي في مدرستها أثناء دراستها فى الصغر، كما حضرت الوزيرة نبيلة مكرم إلى الاستديو.



يذكر أن اختيار وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا؛ جاء ليبرز الدور الريادى والهام لمصر على الساحة الدولية والعالمية، بالإضافة إلى الثقة فى قوة مصر لتقديم ما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب فى مواجهة تحديات الجريمة المُنظمَة، بالإضافة إلى انتشار المخدرات وظاهرة الإدمان.

