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هنزل أشترى كتب..غادة والي تكشف آخر استعداداتها قبل السفر لـ فيينا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:00 ص
الدكتورة غادة والي
الدكتورة غادة والي
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حمزة شعيب
استضافت الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للجريمة، وزيرة التضامن الاجتماعي سابقًا.

وكشف والى خلال حوارها بالبرنامج عن آخر استعداداتها قبل الذهاب للعمل بمكتب الأمم المتحدة بفيينا، مضيفة أنها ومنذ فترة طويلة لم تستطع قراءة الكتب والروايات كما كانت تقوم بذلك دوما بسبب مهام الوزارة: "هنزل أشتري شوية كتب علشان بقالي فترة مش بقرأ غير تقارير العمل".

وأشارت إلى أنها ستشتري الكثير والكثير من الكتب، وذلك لمساعدتها في إنجاز عملها وسفرياتها الكثيرة بالأمم المتحدة: "أنا مبعرفش أنام في الطيارة وهقرأ كتب كتير الفترة دي"، موضحة أنها تعشق الرسم وهو أحد هواياتها كما الشعر: "بحب الرسم ودي أحدي الهوايات اللي نفسي أستعيدها واقرأ شعر، وهشتري شوية دواوين قديمة وجديدة وهرتب حاجات كتير في بيتي محتاجة تترتب".

ونوهت إلى أن قدوتها هو والد والدتها ووالديها وساعدوها كثيرا في مسيرتها المهنية والعليمة على حد السواء: "وزارة التضامن بالرغم من أنها كانت تحدي ولكنها نعمة والدعوات الناس الطيبين ربنا بيستجبلها".

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