نادين نجيم تكشف عن «لوك» مسلسلها الجديد

حددت الفنانة اللبنانية نادين نجيم "اللوك" الذي ستطل به على جمهورها في مسلسلها الرمضاني الجديد خلال العام٢٠٢٠، بتغيير لون شعرها والتسريحة.



ونشرت نادين نجيم صورا لها عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي لتكشف عن "اللوك" قبل انطلاق التصوير.



وكانت نادين نجيم أعلنت منذ أشهر، انفصالها عن زوجها هادي أسمر، بعد زواج استمر ١٠ سنوات، مؤكدة أن علاقتهما تستمر كصديقين من أجل أبنائهما.



يشار إلى أن نادين نجيم شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "خمسة ونص" الذي حقق نجاحا كبيرا، وشاركها في بطولته قصي خولي ومعتصم النهار ومن إخراج سيمون أسمر.