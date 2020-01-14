الخارجية اللبنانية: بلدنا سدد ما يتوجب عليه من مساهمات مالية للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أن لبنان سدد ما يتوجب عليه من مساهمات مالية إلى الأمم المتحدة، ومن ثم فقد استعاد كامل حقوقه داخل المنظمة الأممية.



ونقلت الخارجية اللبنانية ، في بيان، عن الأمانة العامة للأمم المتحدة "تفهمها الكامل للظروف التي حالت دون وصول المبلغ المستحق قبل نفاد المهلة القانونية منذ أيام قليلة".



وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت قبل أيام، أن لبنان من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة للمنظمة الأممية، لأنه لم يسدد الاشتراكات المالية المتوجبة، وهو الأمر الذي أثار حالة من الغضب والسخط الشديدين داخل لبنان، فضلا عن سجالات كلامية وبيانات وأخرى مضادة أخذت طابعا حادا عبر وسائل الإعلام بين وزارتي الخارجية والمالية، حيث حاول كل منهما إثبات صحة موقفه، وإلقاء اللائمة على الآخر في حدوث الأزمة.