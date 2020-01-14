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أخبار العالم

الخارجية اليونانية: اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق الليبية غير شرعي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:30 ص
الخارجية اليونانية
الخارجية اليونانية
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أ ش أ
دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إلى اعتبار الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، حول التعاون الأمني وترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية، غير شرعي.

وقال دندياس في أعقاب مباحثاته مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس في أثينا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، تعليقا على التطورات الأخيرة حول ليبيا، إنه "من المهم بالنسبة إلينا، إلى جانب السلام في هذا البلد المطل على البحر المتوسط، الاعتراف ببطلان ما يسمى بالمذكرتين، وعملنا في المنطقة يهدف إلى تحقيق ذلك".

وأضاف أنه ينوي بحث هذا الموضوع مع قيادات المغرب والجزائر وتونس في وقت لاحق.

وأشار إلى أن الاتفاق بين أنقرة وطرابلس ينتهك القانون الدولي وسيادة الدول في منطقة المتوسط ويزعزع الأوضاع في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام.
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