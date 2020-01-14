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أخبار العالم

كيف حمى صدام حسين الجنود الأمريكيين من الصواريخ الإيرانية؟

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:15 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن الطريقة التي أنقذت الجنود الأمريكيين المتواجدين في قاعدة عين الأسد العراقية من الصواريخ الإيرانية الأربعاء الماضي.

وقالت الشبكة الأمريكية إن مخابئ الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، التي بناها خلال حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران هي من حمت الجنود الأمريكيين من صواريخ إيران.

وأوضحت أن الجنود شعروا في البداية بالخوف من إمكانية عدم قدرة هذه المخابئ على تحمل الصواريخ الإيرانية، إلا أنهم اكتشفوا أنها أقوى من المخابئ الأمريكية.

وتكدس الجنود داخل هذه المخابئ، حتى أنهم اضطروا لاستخدام قوارير الماء البلاستيكية لقضاء حاجتهم.

وقالت المقدم "ستاتشي كولمان" قائدة إحدى الفرق الأمريكية التي احتمت بمخابئ صدام: بعد ساعة ونصف الساعة من الاختباء، اعتقدت أنني اتخذت الإجراء الخاطئ، لكن في غضون عشرة دقائق من قول ذلك، بدأت الانفجارات تدوي قوية، كنا نشعر باهتزازات شديدة، كان الأمر قريبًا للغاية.

وأطلقت إيران عددا من الصواريخ على قاعدة عين الأسد العراقية، المتواجد بها قوات أمريكية، وذلك ردا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في هجوم أمريكي على سيارته بالعراق.
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