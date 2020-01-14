غادة والي: أنا زملكاوية وأشجع الأهلي في إفريقيا.. ونبيلة مكرم: بحب السلة

أعلنت الدكتورة غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، عن انتمائها وتشجيعها لنادي الزمالك منذ طفولتها .



وأضافت الدكتورة غادة والي في تصريحات مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج صاحبة السعادة : أنا زمالكاوية لكني لست متعصبة وأكون دائما متحمسة للفوز والانتصارات ولا أحزن عندما نتعرض للهزيمة ولكن حزني عندما نقدم أداء سيئا.



وأكملت : في الدوري المحلى أنا زملكاوية لكن عندما يلعب اي فريق مصري في أفريقيا؛ أشجعه، لأننى مصرية، حتي لو كان النادي الأهلي .



وأوضحت : أحيانا لا اتابع مباريات الزمالك وبعض المشجعبن لا يتابعون المباراة بسبب قلقلهم لتعرض الفريق للخسارة، والرياضة يجب ان تجمع الناس وتحمسهم وانا ارفض مبدأ العصبية والعنف.



وفي سياق متصل، أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصرين بالخارج، انها لا تتابع كرة القدم، ولكن تفضل متابعة كرة السلة وممارستها، مشيرة الي ان انتمائها لنادي الزمالك مثل زوجها.