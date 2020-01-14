AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

غادة والي: أنا زملكاوية وأشجع الأهلي في إفريقيا.. ونبيلة مكرم: بحب السلة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:00 ص
غادة والى ونبيلة
غادة والى ونبيلة مكرم
Advertisements
محمود محسن
أعلنت الدكتورة غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، عن انتمائها وتشجيعها لنادي الزمالك منذ طفولتها .

وأضافت الدكتورة غادة والي في تصريحات مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج صاحبة السعادة : أنا زمالكاوية لكني لست متعصبة وأكون دائما متحمسة للفوز والانتصارات ولا أحزن عندما نتعرض للهزيمة ولكن حزني عندما نقدم أداء سيئا.

وأكملت : في الدوري المحلى أنا زملكاوية لكن عندما يلعب اي فريق مصري في أفريقيا؛ أشجعه، لأننى مصرية، حتي لو كان النادي الأهلي .

وأوضحت : أحيانا لا اتابع مباريات الزمالك وبعض المشجعبن لا يتابعون المباراة بسبب قلقلهم لتعرض الفريق للخسارة، والرياضة يجب ان تجمع الناس وتحمسهم وانا ارفض مبدأ العصبية والعنف.

وفي سياق متصل، أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصرين بالخارج، انها لا تتابع كرة القدم، ولكن تفضل متابعة كرة السلة وممارستها، مشيرة الي ان انتمائها لنادي الزمالك مثل زوجها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ضار وقاتل.. جمال شعبان يحذر من الأسبرين لهذه الأسباب

عروس تفاجئ عريسها وتصل لحفل الزفاف على متن طائرة هليكوبتر.. والسبب؟

تقرير عن زراعة الكبارى فى إطار خطة التطوير..الخرسانة هتبقى خضرا

الزمالك يقيد كاسونجو بدلا من حمدي النقاز

اخبار الحوادث.. زوجة وعشيقها يتخلصان من زوجها.. انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المسجون مصطفى قاسم

في عيد ميلادها.. دينا فؤاد توجه رسالة مؤثرة لابنتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«لوك النهاردة».. الجاكيت الجينز لإطلالة عصرية في شتاء 2020

سرقة سيارة عائلة بعد دمار منزلها بسبب حرائق الغابات في أستراليا

بجمبسوت فخم .. مريام فارس تستعرض أناقتها فى السعودية